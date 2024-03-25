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Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии

В этом сезоне швейцарская команда разочаровывает не только на трассе, но и в боксах.
Сегодня, 11:15
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Заубер был оштрафован на 5 тысяч евро после очередного провального пит-стопа, в этот раз на Гран-при Австралии, сообщает Motorsport.

В Мельбурне возникла проблема во время остановки Валттери Боттаса, которая стоил гонщику 28 секунд. 

Колесная гайка выскочила из пистолета и выкатилась на пит-лейн. Она "потенциально" оказалась на пути болидов, что привело к рассмотрению инцидента стюардами по соображению безопасности.

После расследования дела стюарды постановили, что команда "потеряла контроль над колесной гайкой во время пит-стопа, что привело к потенциально опасной ситуации на пит-лейне во время гонки".

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Стоит отметить, что для Заубера это не первая подобная проблема в этом сезоне. Ранее в Бахрейне и Саудовской Аравии возникли такие же ситуации с Боттасом и Чжоу Гуаньюй соответственно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер Гран-при Австралии Валттери Боттас

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