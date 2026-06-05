Кадиллак собирается увольнять Боттаса? Известна заява финского гонщика

Официальная информация о гонщике уже поступила.

В СМИ появилась информация о том, что руководство Кадиллака рассматривает возможность разорвать контракт с Валттери Боттасом из-за его выступлений.

Однако позже руководитель команды Грэм Лоудон опроверг эту информацию, заявив, что у команды вовсе нет планов расставаться с финским пилотом.

Также и Боттас высказался о слухах о своем увольнении из американской команды:

Слухи появляются не в первый раз, и они - часть спорта. Жаль, что кто-то придумывает всякую чушь, но в нынешней ситуации это нормально. Я знаю свою ситуацию, команда знает мою ситуацию, и они поддерживают меня на 100%.

К слову, стало известно, сколько будет получать Леклер по новому соглашению.

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