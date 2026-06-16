В Барселоне стартуют тесты Пирелли

Однако в них принимают участие только Феррари, Астон Мартин и Кадиллак.

После Гран-при Барселоны-Каталонии на трассе пройдут двухдневные тесты Пирелли, сообщает Autoracer.

По данным источника, на предстоящих тестах будут работать три команды, а именно Феррари, Астон Мартин и Кадиллак.

За Феррари на тестах оба дня отработает Шарль Леклер, в то время как за Астон Мартин и Кадиллак будут выступать их резервисты, а именно Джек Кроуфорд и Чжоу Гуаньюй.

Однако в четверг Скудерия проведёт дополнительный заезд уже на болиде 2025 года. За руль сядет пилот молодёжной программы Феррари - Рафаэль Камара.

К слову, Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет.

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