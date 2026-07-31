Мудрик официально вернулся к футболу

Вингер Челси Михаил Мудрик снова может играть, сообщила пресс-служба клуба.

В Челси заявили, что FA завершила допинговое разбирательство в отношении украинца.

Ожидается, что Мудрик может присоединится к Челси прямо сейчас. Ожидается, что футболист поедет с командой на предсезонную подготовку в Гонконг.

Напомним, что украинец был дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Однако позднее CAS удовлетворил апелляцию Мудрика, сократив срок дисквалификации, который уже истек.

Ранее также сообщалось, что Челси получил условный трансферный бан.

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