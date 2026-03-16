Челси определился с будущим Мудрика после завершения его отстранения

Стало известно, где может продолжить карьеру украинский вингер.

Челси продолжает поддерживать украинского вингера Михаила Мудрика и не собирается прекращать с ним сотрудничество из-за допингового скандала.

Тем не менее, как сообщает L'Equipe, после завершения отстранения 25-летний украинец может отправиться в аренду во французский Страсбур.

"Один английский источник назвал переход в Страсбур реальной возможностью. Он добавил, что Мудрик, безусловно, проявил бы скромность и принял бы этот вызов после почти двухлетнего перерыва в игре, если бы ему предложили аренду", - приводит издание слова источника.

Напомним, что Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за положительного теста на допинг. Последний раз украинец выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче общего этапа Лиги конференций против Хайденхайма (2:0).

Ранее сообщалось, что Мудрик получил новый бан в Британии.

