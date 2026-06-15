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Реал объявил о подписании защитника Челси

Воспитанник Барселоны Марк Кукурелья сменил лондонский клуб на мадридский.
Сегодня, 12:30       Автор: Игорь Мищук
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Реал объявил о договоренности с Челси по поводу перехода защитника лондонской команды Марка Кукурельи.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 27-летний игрок сборной Испании подписал со "сливочными" контракт на шесть сезонов - до 30 июня 2032 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро, а еще пять миллионов будут предусмотрены в виде бонусов. 

Челси в свою очередь поблагодарил испанского защитника за вклад в результаты команды и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

За лондонский клуб Кукурелья выступал с 2022 года и выиграл с командой Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

В этом сезоне испанец провел в составе Челси во всех турнирах 50 матчей, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что на Кукурелью также претендовала Барселона, выпускником академии которой он является и где выступал за дубль каталонского клуба в начале своей карьеры.

Ранее Реал объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера.

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