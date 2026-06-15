Реал объявил о подписании защитника Челси

Реал объявил о договоренности с Челси по поводу перехода защитника лондонской команды Марка Кукурельи.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 27-летний игрок сборной Испании подписал со "сливочными" контракт на шесть сезонов - до 30 июня 2032 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро, а еще пять миллионов будут предусмотрены в виде бонусов.

Челси в свою очередь поблагодарил испанского защитника за вклад в результаты команды и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Marc Cucurella has completed a permanent transfer to Spanish La Liga side Real Madrid.



Everyone at Chelsea FC would like to thank Marc for his efforts during his time at the club and for the role he played in our recent achievements. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 15, 2026

За лондонский клуб Кукурелья выступал с 2022 года и выиграл с командой Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

В этом сезоне испанец провел в составе Челси во всех турнирах 50 матчей, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что на Кукурелью также претендовала Барселона, выпускником академии которой он является и где выступал за дубль каталонского клуба в начале своей карьеры.

Ранее Реал объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера.

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