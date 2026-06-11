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Футбол

Моуринью настаивает на подписании звезды Ман Сити

Бернарду может перейти в Реал по просьбе португальського наставника.
Сегодня, 14:37       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Вероятно, новый тренер мадридского Реала Жозе Моуринью активно продвигает идею подписания Бернарду Силвы.

Напомним, что португальский полузащитник ушёл из Манчестер Сити на правах свободного агента и сейчас находится в поиске команды, где продолжит карьеру, пишет AS. 

Главными претендентами на игрока считались Барселона и Атлетико. Однако после интереса со стороны Реала Силва поставил на паузу переговоры с другими командами.

Сообщается, что Жозе Моуринью заявил руководству мадридской команды, что Бернарду является приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно.

Тем временем Манчестер Сити пытается удержать своего защитника.

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