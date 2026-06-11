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Футбол

Манчестер Сити пытается удержать своего защитника

Йошко Гвардиол интересен Реалу.
Сегодня, 11:41       Автор: Андрей Безуглый
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Манчестер Сити предложил новый контракт Йошке Гвардиолу, пишет Флориан Плеттенберг.

24-летний хорват интересен мадридскому Реалу, который может попробовать выкупить его в ближайшее время.

Манчестер Сити не хочет терять талантливого игрока, а потому предложит ему новый контракт.

Как пишет инсайдер, "горожане" хотят продлить Гвардиола до 2031 года на улучшенных финансовых условиях.

В прошедшем сезоне защитник провел 25 матчей, отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити снова получил отказ по Андерсону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йошко гвардиол

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