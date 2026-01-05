iSport.ua
Манчестер Сити потерял Гвардиола по ходу матча с Челси

Защитник не сумел продолжить игру.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Защитник Манчестер Сити в матче против Челси получил травму.

У Йошко Гвардиола возникли проблемы с ногой после попытки отбора мяча у Мало Гюсто в центре поля во втором тайме. Хорват не смог продолжить игру, и его заменили на Абдукодира Хусанова.

На послематчевой конференции главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста касательно состояния защитника:

На данный момент ситуация с Йошко выглядит не очень хорошо.

К слову, новый тренер команды, с которой Сити сыграл в это воскресенье, уже прибыл в Лондон.

