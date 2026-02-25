iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Звезда ленты Формула-1 стал амбассадором серии

Демсон Идрис поможет чемпионату с популярностью.
Сегодня, 17:33       Автор: Андрей Безуглый
Демсон Идрис / Getty Images
Демсон Идрис / Getty Images

Формула-1 объявила, что новом амбассадором серии стал актер Демсон Идрис.

34-летний британец сыграл одну из главных ролей в фильме Формула-1. Лента стала хитом, получив хорошую прессу и собрал более 600 млн долларов в прокате.

Как сообщает пресс-служба Формулы-1, Идрис стант связующим звеном между автоспортом и развлекательной сферой.

В обязанности актера вошло посещение Гран-при, а также работа с партнерами чемпионата.

Ранее также сообщалось, что в Формулу-1 ввели ИИ-арбитра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Астон Мартин не готов к старту сезона - Motorsport Астон Мартин не готов к старту сезона - Motorsport
УХЛ: Кременчуг сокрушил Крыжинку Кэпиталз УХЛ: Кременчуг сокрушил Крыжинку Кэпиталз
"Это позор": Престианни отреагировал на отстранение от УЕФА "Это позор": Престианни отреагировал на отстранение от УЕФА
Интер определился с будущим Киву после фиаско в Лиге чемпионов Интер определился с будущим Киву после фиаско в Лиге чемпионов

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 119:30
Астон Мартин не готов к старту сезона - Motorsport
Украина19:25
УХЛ: Кременчуг сокрушил Крыжинку Кэпиталз
Лига Чемпионов18:54
"Это позор": Престианни отреагировал на отстранение от УЕФА
Европа18:49
Интер определился с будущим Киву после фиаско в Лиге чемпионов
Европа18:28
Еще один хавбек Ноттингема может покинуть клуб летом
Лига Чемпионов17:56
Легенда Арсенала остался в восторге от сенсационного Буде/Глимта
Европа17:55
Провальный трансфер МЮ объявил амбициозную цель
Формула 117:33
Звезда ленты Формула-1 стал амбассадором серии
Теннис17:05
Три украинки стартовали с победы на турнире в Анталье
НХЛ14:47
Лучший бомбардир Далласа может пропустить 2 недели из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK