Лучший бомбардир Далласа может пропустить 2 недели из-за травмы

Микко Рантанен получил травму во время Олимпиады-2026.

Форвард Далласа и сборной Финляндии получил травму нижней части тела, из-за чего не принял участие в матче против Словакии, тогда его национальная команда выиграла бронзу.

Отмечается, что пока медицинский штаб Старс ставит срок восстановления две недели, однако он может увеличиться, если состояние хоккеиста будет недостаточным для выхода на лёд.

"Судя по всему, он вернётся до конца регулярного сезона, но речь идёт не о пропуске нескольких дней или пары матчей", - сказал главный тренер Далласа Глен Галуцен.

