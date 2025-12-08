iSport.ua
Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа

Миннесота нацелилась на Кайри Ирвинга.
Сегодня, 12:50       Автор: Валентина Чорноштан
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Тимбервулвс заинтересованы в подписании разыгрывающего Далласа Кайри Ирвинга.

По информации инсайдера Брэндона Робинсона, изначально "волки" рассматривали подписание Джа Моранта, однако решили переключиться на Ирвинга, поскольку считают его приобретение более реальным.

Отмечается, что сам Кайри Ирвинг не против сменить команду.

Ранее лидер Лейкерс закрепился на втором месте по количеству трипл-даблов.

Кайри Ирвинг Тимбервузвз Даллас Старз

