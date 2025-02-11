Ветеран-одноклубник заменит Дэвиса в Матче всех звезд НБА
Руководство ассоциации определилось с альтернативой новичку Далласа.
Очередные изменения претерпел ростер Матча всех звезд НБА-2025. Плеймейкер Маверикс Кайри Ирвинг заменит партнера по команде Энтони Дэвиса, сообщает инсайдер Шемс Чарания в X.
Центровой на несколько недель попал в лазарет. Он травмировал приводную мышцу в дебютном поединке за Даллас. Грядущее шоу должно было стать десятым в карьере Дэвиса.
В свою очередь Ирвинг получил девятый вызов на звездный уикенд. В 2014 году он был признан MVP Матча всех звезд. В прошлом году ветеран не попал в ростер шоу.
Кстати, накануне Янг получил вызов на Матч всех звезд вместо Адетокунбо.
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