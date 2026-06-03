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Баскетбол

Ирвинг может покинуть Даллас в межсезонье

Звездный защитник близок к уходу.
Вчера, 21:40       Автор: Валентина Чорноштан
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Кайри Ирвинг может сменить команду в межсезонье, по информации инсайдера Джейка Фишера.

Он заявляет, что защитник может покинуть Даллас уже в ближайшие месяцы, журналист добавляет, что интерес к игроку, несмотря на то что он пропустил весь сезон из-за травмы, весьма серьёзный.

Также ожидается, что несколько команд, которые являются претендентами на чемпионство в следующем сезоне, проявят интерес к игроку и попытаются обсудить возможный обмен.

Напомним, что Ирвинг порвал крестообразную связку весной 2025 года и пропустил весь сезон-2025/26, однако в последнем интервью сообщил о своём скором восстановлении.

Ранее инсайдер раскрыл детали будущего Адетокунбо.

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