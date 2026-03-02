Ветеран Мэверикс получил ушиб

Томпсон выбыл по ходу встречи с Оклахомой.

Защитник Далласа Клэй Томпсон получил ушиб в матче против Оклахомы.

Во второй четверти встречи 36-летний защитник получил ушиб приводящей мышцы и не вернулся на площадку. За 15 минут на паркете он успел набрать 7 очков.

Klay Thompson (right adductor contusion) will not return to tonight's game against the Oklahoma City Thunder. — Mavs PR (@MavsPR) March 2, 2026

Маверикс не смогли одолеть Оклахому и уступили Тандер со счётом 87:100.

