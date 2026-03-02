iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Ветеран Мэверикс получил ушиб

Томпсон выбыл по ходу встречи с Оклахомой.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Защитник Далласа Клэй Томпсон получил ушиб в матче против Оклахомы.

Во второй четверти встречи 36-летний защитник получил ушиб приводящей мышцы и не вернулся на площадку. За 15 минут на паркете он успел набрать 7 очков.

Маверикс не смогли одолеть Оклахому и уступили Тандер со счётом 87:100.

На нашем сайте вы можете посмотреть  подборку лучших игровых эпизодов минувшего дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Клэй Томпсон Оклахома-Сити Тандер

Статьи по теме

Стычка в матче Оклахома - Денвер. Йокич взбесился из-за грязного приема Дорта Стычка в матче Оклахома - Денвер. Йокич взбесился из-за грязного приема Дорта
Легенда НБА досрочно завершил карьеру Легенда НБА досрочно завершил карьеру
Чемпион НБА дебютировал в Лиге после рака яичек Чемпион НБА дебютировал в Лиге после рака яичек
Даллас обменял Энтони Дэвиса в Вашингтон Даллас обменял Энтони Дэвиса в Вашингтон

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют с Жил Висенте, а Реал Мадрид проведёт матч с Хетафе
просмотров
УПЛ: Кривбасс разбил Зарю, Оболонь и Колос одержали минимальные победы
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа14:51
Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты
НБА14:32
Защитник Кливленда вошел в топ-3 по штрафным броскам
Бокс14:00
Стало известно кто подерётся за освобождённый пояс Джервонта Дэвиса
НБА13:27
Ветеран Мэверикс получил ушиб
Европа12:50
Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике МЮ
НБА12:23
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ЧМ-202611:46
Иран может отказаться от участия в чемпионате мира
Украина11:34
Назначены арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины
Бокс10:58
В WBC решили что бой Усик – Верхувен будет титульный
НБА10:37
Шестой номер драфта прервал серию поражений Буллз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK