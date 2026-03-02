Защитник Кливленда вошел в топ-3 по штрафным броскам

Джеймс Харден набрал 22 очка и реализовал 8 из 12 штрафных бросков в последнем матче за Кливленд.

Благодаря такой результативности защитник сумел занять третье место в истории НБА по забитым штрафным, теперь у него в активе 8535 очков.

Добавим, что Харден обошел Мозеса Мэлоуна, у которого было 8531 очко, однако по этому показателю он уступает Леброну Джеймсу (8810) и Карлу Малоне (9787), сообщает пресс-служба НБА.

Отметим, что в матче, где Джеймс сумел достичь этого результата, его команда победила со счетом 106:102 Бруклин.

