В WBC решили что бой Усик – Верхувен будет титульный
Украинець проведёт официальную защиту.
Накануне президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что для поединка Александра Усика и Рико Верхувена будет подготовлен специальный пояс, однако ситуация изменилась.
По обновлённой информации из социальной сети World Boxing Council, бой всё-таки будет титульным. Отмечается, что они получили запрос о предоставлении поединку статуса добровольной защиты титула, и организация запрос одобрила.
"После тщательного рассмотрения запроса совет директоров WBC принял решение санкционировать добровольную защиту чемпиона в тяжёлом весе Усика против легендарного чемпиона по кикбоксингу Рико Верхувена. На 63-й Конвенции WBC в Бангкоке (Таиланд) мы предоставили Усику право провести добровольную защиту. Затем мы получили запрос санкционировать бой Усика против Верхувена", — написали они в посте.
Напомним, что бой состоится 23 мая в Гизе (Египет).
Ранее украинский боксер рассказал о планах своего промоушена USYK17 Promotions.
