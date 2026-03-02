iSport.ua
В WBC решили что бой Усик – Верхувен будет титульный

Украинець проведёт официальную защиту.
Сегодня, 10:58       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Накануне президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что для поединка Александра Усика и Рико Верхувена будет подготовлен специальный пояс, однако ситуация изменилась.

По обновлённой информации из социальной сети World Boxing Council, бой всё-таки будет титульным. Отмечается, что они получили запрос о предоставлении поединку статуса добровольной защиты титула, и организация запрос одобрила.

"После тщательного рассмотрения запроса совет директоров WBC принял решение санкционировать добровольную защиту чемпиона в тяжёлом весе Усика против легендарного чемпиона по кикбоксингу Рико Верхувена. На 63-й Конвенции WBC в Бангкоке (Таиланд) мы предоставили Усику право провести добровольную защиту. Затем мы получили запрос санкционировать бой Усика против Верхувена", — написали они в посте.

Напомним, что бой состоится 23 мая в Гизе (Египет).

Ранее украинский боксер рассказал о планах своего промоушена USYK17 Promotions.

