Усик рассказал о планах своего промоушена USYK17 Promotions

Готов конкурировать с Хирном и Уорреном.
Сегодня, 17:01       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик рассказал о своей промоутерской  компании USYK17 Promotions.

Каким вы видите промоушен через 3-5 лет? Локальной украинской силой или глобальным игроком?

"Нет, это 100% глобальный проект. Я даже не буду скромничать и скажу, что мы будем конкурировать с Бобом Арумом, Эдди Хирном и Анкл Фрэнком Уорреном".

По каким принципам вы будете отбирать боксёров в USYK17 Promotions?

Команда уже есть, и она работает. Конечно, я тоже буду иметь своё весомое слово. Мы будем смотреть не только на украинцев, но главный принцип - это поддержка наших ребят, украинцев, которым мы будем давать возможность выйти на международную арену. У нас невероятное количество сильных, дисциплинированных и характерных спортсменов. Просто пока нет людей, которые могли бы это реализовать.

Ранее действующий обладатель трёх главных титулов в супертяжёлом дивизионе сообщил, когда планирует завершить карьеру.

