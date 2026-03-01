iSport.ua
Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас и поднял в топ-3

Максенс Лакруа сильно подвел свою команду.
Сегодня, 18:00       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В воскресенье, 1 марта, Манчестер Юнайтед принимал дома Кристал Пэлас.

"Орлы" провели хорошую атаку, которая закончилась угловым. Джонсон отправил мяч точно на голову Лакруа, который открыл счет без шансов для кипера. 

Несмотря на счет и статус соперников, Кристал Пэлас продолжал доминировать на поле, футболисты хозяев могли отвечать только огромным количеством брака. И лишь под конец тайма манкунианцы проснулись и устроили штурм.

Со стартом второй половины хозяева продолжии давить, и в итоге Лакруа сбил Кунью, получи красную карточку и привез пенальти. Фернандеш уверенно сравнял счет.

В боьшинстве инициативу была уже на стороне МЮ, который вскоре и соорудил второй гол. Фернандеш навесил точно на Шешко, и словенец не промазал. А уже с победным счетом Юнайтед просто уверенно довел матч до победы.

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Фернандеш (пенальти), 57, Шешко, 65 - Лакруа, 4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристал Пэлас

