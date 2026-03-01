iSport.ua
Евролига установила финансовые показатели фэйр-плей

Вводит строгие лимиты расходов.
Сегодня, 18:56       Автор: Валентина Чорноштан
Евролига логотип / Getty Images
Евролига логотип / Getty Images

Евролига вводит правила финансового фэйр-плей. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Теперь минимальный уровень расходов на игроков для основных клубов составит 6,7 миллиона, для дополнительных участников — 5,4 миллиона, и 4,7 — для отобравшихся через Еврокубок.

Отмечается, что превышение потолка в 10 миллионов по зарплатам баскетболистов приведёт к выплате налога.

Этот налог будет распределяться между остальными участниками турнира.

Тем временем в НБА форвард Хьюстон Рокетс превзошёл рекорд Коби Брайант.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига

