Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге

Мадридский Реал отомстил Барселоне за поражение в Суперкубке Испании по футболу. Королевский клуб уверенно одолел каталонцев в баскетбольной Евролиге (80:61).

Украинец Алексей Лень начал матч на скамейке запасных. Центровой вышел на паркет впоследствии и провел на площадке 4 минуты. За отведенное время он набрал 2 очка и сделал 2 подбора.

Благодаря победе Реал обошел Барсу в турнирной таблице. "Сливочные" занимают 5-е место. Рекорды команд одинаковы – 14 побед, 8 поражений.

К слову, ранее Евролига обострила конфликт с НБА из-за создания NBA Europe.

