Шахтер определился, где проведет номинально домашний матч 1/8 финала Лиги конференций

За выход в четвертьфинал еврокубка "горняки" поборются с польским Лехом.
Вчера, 22:40       Автор: Игорь Мищук
Шахтер сыграет с Лехом / Getty Images
Шахтер сыграет с Лехом / Getty Images

Шахтер номинально домашний ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против Леха проведет в польском Кракове.

Об это сообщает официальный сайт "горняков".

Читай также: Тренер Шахтера хочет сменить место проведения матча 1/8 финала Лиги конференций

После жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций главный тренер Шахтера Арда Туран отметил, что не хотел бы проводить оба матча против польской команды в Польше, и предположил, что Лех можно было бы принять в турецком Измире. Однако все же домашний для "оранжево-черных" поединок состоится там, где они играли матчи общего этапа еврокубка.

Поединок будет сыгран в четверг, 19 марта, на краковском Городском стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч 1/8 финала с Лехом состоится 12 марта в Познани. Встреча начнется в 19:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с полными результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

