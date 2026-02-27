Тренер Шахтера хочет сменить место проведения матча 1/8 финала Лиги конференций

Наставник "горняков" не желает играть два поединка с Лехом в Польше.

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги конференций, по итогам которой соперником его команды на этой стадии стал познаньский Лех.

Наставник "горняков" отметил, что не хотел бы проводить оба матча против польского соперника в Польше. Вместо этого, по мнению специалиста, номинально домашний поединок его команды можно пернести в Турцию.

"Что касается соперника, который не стал нашим будущим оппонентом, Самсунспора, то это очень сильная и опытная команда в турецком футболе. Их президент - мой очень хороший друг. И я непосредственно знаю, насколько прекрасно организована сама команда. Поэтому потенциальная встреча с ними могла бы стать очень сложной.

О сопернике, который нам достался, также не могу сказать что-то хуже, сделать меньше комплиментов. Они также очень достойная команда, и вместе с тем логистический вопрос, организационный вопрос также играет в их пользу, поскольку оба матча в силу войны будут проходить на стадионах Польши.

Мы рассматриваем другой вариант. Возможно, мы сумели бы принять нашего соперника в номинально домашней игре на поле Гезтепе в Измире. Посмотрим уже ближе в период непосредственно недели 1/8 финала Лиги конференций, однако точно могу заверить, что нас ожидают два чрезвычайно сложных противостояния", - сказал Туран в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, что номинально домашние матчи общего этапа Лиги конференций Шахтер проводил в Кракове.

Первый поединок 1/8 финала с Лехом состоится 12 марта на поле польской команды. Ответный матч запланирован на 19 марта.

