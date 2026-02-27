iSport.ua
Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги конференций

"Горняки" узнали первого оппонента на стадии плей-офф еврокубка.
Сегодня, 15:13       Автор: Игорь Мищук
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги конференций / Getty Images
В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

На этой стадии в борьбу в плей-офф вступает Шахтер. Заняв шестое место на общем этапе Лиги конференций, "горняки" вышли в 1/8 финала турнира напрямую, а их потенциальный соперник определялся по итогам стыковых матчей.

Как и у других участников, у "оранжево-черных" возможные оппоненты были ограничены двумя вариантами: турецкий Самсунспор или польский Лех.

По итогам жеребьевки соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций стал Лех.

Матчи 1/8 финала турнира будут сыграны 12 и 19 марта. Первый поединок будет для "горняков" гостевым, а ответный матч - номинально домашним.

В четвертьфинале победитель в паре Шахтера и Леха выйдет на победителя противостояния АЗ - Спарта Прага.

Полная сетка плей-офф:

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер жеребьевка Лех Самсунспор

