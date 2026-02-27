iSport.ua
Калинина разгромила Горгодзе и пробилась в полуфинал WTA 125

В двух сетах переиграла грузинку.
Сегодня, 13:47       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / БТУ
Ангелина Калинина / БТУ

В пятницу, 27 февраля, Ангелина Калинина обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье.

Матч длился 1 час 27 минут. За это время украинская теннисистка реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов и проиграла четыре гейма на своей подаче.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала
Екатерина Горгодзе (Грузия) – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 1:6

Добавим, что для Ангелины это четвертый выход в полуфинал турниров серии WTA 125, и она попытается в третий раз пробиться в финал.

В следующем раунде соревнований Калинина сыграет против победительницы матча Вероника Эрьявец (Словения, 6) – Нурия Бранкаччо (Италия).

К слову, бывший руководитель Australian Open возглавит USTA.

