Три украинки стартовали с победы на турнире в Анталье
Сразу три украинские теннисистки успешно стартовали на турнире в Анталье.
В первом круге свои матчи провели Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Александра Олейникова.
Олейникова играла против Полины Кудерметовой, который почти в сухую отдала первый сет. Однако украинка не только оформила камбек, но и в ответ разгромила соперницу.
Чуть более спокойную партию провела Калинина, соперницей которой стала "нейтральная" алевтина ибрагимова. Спортсменки разменялись сетами, а в решающий момент Ангелина также завершила партию разгромом.
Завацкой же повезло больше, так как ее соперница Юлия Грабер была вынуждена отказаться уже на старте матча, пропустив украинку дальше.
В следующем круге Калинина и Завацкая сыграют между собой, а Олейниковой досталась представительница Венгрии Амарисса Тот.
WTA 125. Анталья (первый круг)
- Катарина Завацкая (Украина) — Юлия Грабер (Австрия) 0:0 (1:2, отказ)
- Ангелина Калинина (Украина) — алевтина ибрагимова 2:1 (6:4, 4:6, 6:1)
- Александра Олейникова (Украина) — Полина Кудерметова (Узбекистан) 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)
