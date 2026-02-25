Три украинки стартовали с победы на турнире в Анталье

Сразу три украинские теннисистки успешно стартовали на турнире в Анталье.

В первом круге свои матчи провели Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Александра Олейникова.

Олейникова играла против Полины Кудерметовой, который почти в сухую отдала первый сет. Однако украинка не только оформила камбек, но и в ответ разгромила соперницу.

Чуть более спокойную партию провела Калинина, соперницей которой стала "нейтральная" алевтина ибрагимова. Спортсменки разменялись сетами, а в решающий момент Ангелина также завершила партию разгромом.

Завацкой же повезло больше, так как ее соперница Юлия Грабер была вынуждена отказаться уже на старте матча, пропустив украинку дальше.

В следующем круге Калинина и Завацкая сыграют между собой, а Олейниковой досталась представительница Венгрии Амарисса Тот.

WTA 125. Анталья (первый круг)

Катарина Завацкая (Украина) — Юлия Грабер (Австрия) 0:0 (1:2, отказ)

— Юлия Грабер (Австрия) 0:0 (1:2, отказ) Ангелина Калинина (Украина) — алевтина ибрагимова 2:1 (6:4, 4:6, 6:1)

— алевтина ибрагимова 2:1 (6:4, 4:6, 6:1) Александра Олейникова (Украина) — Полина Кудерметова (Узбекистан) 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!