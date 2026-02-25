iSport.ua
Автоспорт

В Формуле-1 появится ИИ-арбитр

С 2026 года контроль границ трассы станет автоматическим.
Сегодня, 13:26       Автор: Валентина Чорноштан
ECAT / Motor Sport Magazine/motorsportmagazine.com

ФИА собирается внедрить новую схему мониторинга. Об этом пишет Motorsport.

По данным источника, уже на первом Гран-при, который состоится с 6 по 8 марта, гонщиков будет контролировать система искусственного интеллекта, которая будет передавать доказательства нарушений командам.

Отмечается, что ФИА подключилась к системе ECAT (Every Car All Turns - каждая машина во всех поворотах), то есть она будет следить за пилотами в каждом повороте.

Это сделано для того, чтобы быстрее разбираться с нарушениями пределов трассы.

Тем временем организаторы Гран-при Турции хотят заполучить долгосрочный контракт с Формула-1.

