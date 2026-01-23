iSport.ua
ФИА разрешила спор по моторам

Асоциации встала на сторону Мерседеса и Ред Булл в моторном скандале.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
ФИА / Getty Images
ФИА провела встречу с мотористами, чтобы обсудить конструкцию силовой установки, которую обнаружили у Мерседеса и Ред Булла.

Оба производителя намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1), что может помочь отыгрывать 0,3–0,4 секунды с круга.

Такая конструкция возмутила Хонду, Феррари и Ауди, и они запросили у ФИА проведение анализа их двигателей.

Как пишет Motorsport, ФИА созвала совещание, на котором пришли к выводу, что Мерседес и Ред Булл придерживались правил при создании силовой установки.

Тем временем пилот команды, которая столкнулась с разбирательством, дал прогноз на старт нового сезона.

