ФИА разрешила спор по моторам

Асоциации встала на сторону Мерседеса и Ред Булл в моторном скандале.

ФИА провела встречу с мотористами, чтобы обсудить конструкцию силовой установки, которую обнаружили у Мерседеса и Ред Булла.

Оба производителя намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1), что может помочь отыгрывать 0,3–0,4 секунды с круга.

Такая конструкция возмутила Хонду, Феррари и Ауди, и они запросили у ФИА проведение анализа их двигателей.

Как пишет Motorsport, ФИА созвала совещание, на котором пришли к выводу, что Мерседес и Ред Булл придерживались правил при создании силовой установки.

Тем временем пилот команды, которая столкнулась с разбирательством, дал прогноз на старт нового сезона.

