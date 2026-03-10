Промоутер ответил на желание Усика встретиться с победителем боя Уордли - Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли и Даниэля Дюбуа, отреагировал на высказывания обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика о его желании встретиться в ринге с победителем их очного поединка.

Представитель британских боксеров заявил, что они не против этого боя и будут готовы его устроить.

"Мы за это. Есть определенное разочарование, ведь Фабио уже хотел этого поединка. Но тот факт, что Александр сам заявил о желании встретиться с победителем этого боя, очень вдохновляет.

Для обоих ребят это большая мотивация. У нас прекрасные отношения с ним, и если сможем договориться, то обязательно это сделаем", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, ранее временный чемпион WBC Агит Кабайел отреагировал на нежелание Усика драться с ним.

