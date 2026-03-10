Аталанта - Бавария 1:6: обзор матча и результат игры 10.03.2026

По три мяча в каждом из таймов уже сняли вопросы об итоговом победителе противостояния.

Во вторник, 10 марта, Аталанта принимала на своем поле Аталанту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

При полном доминировании команда Венсана Компани не оставила шансов своем итальянскому оппоненту, сокрушив его со счетом 6:1.

Уже к 25-й минуте поединка Бавария успела отправить в ворота соперника три безответных мяча. Сначала Йосип Станишич открыл счет, замкнув прострел справа после розыгрыша углового. Затем на 22-й минуте Майкл Олисе положил мяч в левый нижний угол с линии штрафной, а вскоре ассистировал Сержу Гнабри, который довел результат до разгромного.

Во второй половине встречи Бавария продолжила избиение оппонента, еще трижды расписавшись в его воротах. В начале тайма Николас Джексон ударом в нижний угол успешно завершил контратаку мюнхенцев. На 64-й минуте Олисе оформил дубль, снова сместившись от правого фланга к центру и закрутив мяч под дальнюю стойку, а спустя три минуты Джамал Мусиала забил шестой гол гостей, замкнув прострел во вратарскую.

Только в компенсированное к матчу время Аталанте удалось отличиться голом призрачного престижа при таком счете усилиями Марио Пашалича, который добил мяч в пустые ворота после прострела и отскока от голкипера.

Ответный матч будет сыгран в Германии 18 марта.

Статистика матча Аталанта - Бавария 1/8 финала Лиги чемпионов

Аталанта - Бавария 1:6

Голы: Пашалич, 90+3 - Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 4.58

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 11 - 25

Удары в створ: 3 - 13

Угловые: 2 - 7

Фолы: 11 - 11

Аталанта: Карнезекки - Дзаппакоста, Гин, Колашинац (Муса, 55), Бернаскони - Сулемана (Самарджич, 73), де Рон, Пашалич, Залевски (Аханор, 55) - Крстович, Скамакка (Джимсити, 46).

Бавария: Урбиг - Станишич (Геррейру, 86), Упамекано, Та, Лаймер (Дэвис, 46, Бишоф, 71) - Киммих, Павлович - Олисе, Гнабри (Мусиала, 46), Диас - Джексон.

Предупреждения: Муса - Лаймер, Олисе, Киммих.

