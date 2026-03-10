iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аталанта - Бавария 1:6: обзор матча и результат игры 10.03.2026

По три мяча в каждом из таймов уже сняли вопросы об итоговом победителе противостояния.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Бавария разгромила Аталанту / Getty Images
Бавария разгромила Аталанту / Getty Images

Во вторник, 10 марта, Аталанта принимала на своем поле Аталанту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

При полном доминировании команда Венсана Компани не оставила шансов своем итальянскому оппоненту, сокрушив его со счетом 6:1.

Читай также: Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов

Уже к 25-й минуте поединка Бавария успела отправить в ворота соперника три безответных мяча. Сначала Йосип Станишич открыл счет, замкнув прострел справа после розыгрыша углового. Затем на 22-й минуте Майкл Олисе положил мяч в левый нижний угол с линии штрафной, а вскоре ассистировал Сержу Гнабри, который довел результат до разгромного.

Во второй половине встречи Бавария продолжила избиение оппонента, еще трижды расписавшись в его воротах. В начале тайма Николас Джексон ударом в нижний угол успешно завершил контратаку мюнхенцев. На 64-й минуте Олисе оформил дубль, снова сместившись от правого фланга к центру и закрутив мяч под дальнюю стойку, а спустя три минуты Джамал Мусиала забил шестой гол гостей, замкнув прострел во вратарскую.

Только в компенсированное к матчу время Аталанте удалось отличиться голом призрачного престижа при таком счете усилиями Марио Пашалича, который добил мяч в пустые ворота после прострела и отскока от голкипера.

Ответный матч будет сыгран в Германии 18 марта.

Статистика матча Аталанта - Бавария 1/8 финала Лиги чемпионов

Аталанта - Бавария 1:6

Голы: Пашалич, 90+3 - Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 4.58
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 11 - 25
Удары в створ: 3 - 13
Угловые: 2 - 7
Фолы: 11 - 11

Аталанта: Карнезекки - Дзаппакоста, Гин, Колашинац (Муса, 55), Бернаскони - Сулемана (Самарджич, 73), де Рон, Пашалич, Залевски (Аханор, 55) - Крстович, Скамакка (Джимсити, 46).

Бавария: Урбиг - Станишич (Геррейру, 86), Упамекано, Та, Лаймер (Дэвис, 46, Бишоф, 71) - Киммих, Павлович - Олисе, Гнабри (Мусиала, 46), Диас - Джексон.

Предупреждения: Муса - Лаймер, Олисе, Киммих.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария аталанта

Статьи по теме

Бавария потеряла Кейна на ближайший матч Бундеслиги Бавария потеряла Кейна на ближайший матч Бундеслиги
Лацио и Аталанта не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Италии Лацио и Аталанта не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Италии
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Форвард Аталанты показал разбитый лоб после матча с Боруссией Форвард Аталанты показал разбитый лоб после матча с Боруссией

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль, Бавария и Барселона сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:05
Лига чемпионов: Галатасарай обыграл Ливерпуль, ничья Ньюкасла и Барселоны, Бавария и Атлетико разбили соперников
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Бавария деклассировала в гостях Аталанту
Бокс23:35
Промоутер ответил на желание Усика встретиться с победителем боя Уордли - Дюбуа
Лига Чемпионов23:11
Тоттенхэм сменил голкипера в матче с Атлетико после 17 минут и трех пропущенных
Бокс22:33
"Я заслуживаю шанс": Временный чемпион WBC отреагировал на отказ Усика драться с ним
Лига Чемпионов21:45
Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов
Бокс21:29
Усик объяснил, почему не будет драться с Итаумой
Лига Чемпионов20:55
Тренер Реала рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с Манчестер Сити
Украина20:20
УХЛ: Кременчуг обыграл Одесчину в первом матче полуфинальной серии
Украина20:12
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK