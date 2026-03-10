Аталанта - Бавария 1:6: обзор матча и результат игры 10.03.2026
Во вторник, 10 марта, Аталанта принимала на своем поле Аталанту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
При полном доминировании команда Венсана Компани не оставила шансов своем итальянскому оппоненту, сокрушив его со счетом 6:1.
Читай также: Галатасарай нанес поражение Ливерпулю в Лиге чемпионов
Уже к 25-й минуте поединка Бавария успела отправить в ворота соперника три безответных мяча. Сначала Йосип Станишич открыл счет, замкнув прострел справа после розыгрыша углового. Затем на 22-й минуте Майкл Олисе положил мяч в левый нижний угол с линии штрафной, а вскоре ассистировал Сержу Гнабри, который довел результат до разгромного.
Во второй половине встречи Бавария продолжила избиение оппонента, еще трижды расписавшись в его воротах. В начале тайма Николас Джексон ударом в нижний угол успешно завершил контратаку мюнхенцев. На 64-й минуте Олисе оформил дубль, снова сместившись от правого фланга к центру и закрутив мяч под дальнюю стойку, а спустя три минуты Джамал Мусиала забил шестой гол гостей, замкнув прострел во вратарскую.
Только в компенсированное к матчу время Аталанте удалось отличиться голом призрачного престижа при таком счете усилиями Марио Пашалича, который добил мяч в пустые ворота после прострела и отскока от голкипера.
Ответный матч будет сыгран в Германии 18 марта.
Статистика матча Аталанта - Бавария 1/8 финала Лиги чемпионов
Аталанта - Бавария 1:6
Голы: Пашалич, 90+3 - Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67
Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 4.58
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 11 - 25
Удары в створ: 3 - 13
Угловые: 2 - 7
Фолы: 11 - 11
Аталанта: Карнезекки - Дзаппакоста, Гин, Колашинац (Муса, 55), Бернаскони - Сулемана (Самарджич, 73), де Рон, Пашалич, Залевски (Аханор, 55) - Крстович, Скамакка (Джимсити, 46).
Бавария: Урбиг - Станишич (Геррейру, 86), Упамекано, Та, Лаймер (Дэвис, 46, Бишоф, 71) - Киммих, Павлович - Олисе, Гнабри (Мусиала, 46), Диас - Джексон.
Предупреждения: Муса - Лаймер, Олисе, Киммих.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!