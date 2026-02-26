Форвард Аталанты показал разбитый лоб после матча с Боруссией

Нападающий Аталанты Никола Крстович в социальных сетях выложил свое фото с разбитым лбом.

Во время матча Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии игрок в борьбе за мяч на последних секундах игры получил удар шипами в лоб от Рами Бенсебаини.

В итоге, сам Крстович был окровавлен, Бенсебаини удален, а Аталанта заработала право пробить пенальти, который вывел их в 1/8 финала.

Уже завтра, 27 февраля состоится жеребьевка всей сетки плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

