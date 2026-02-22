Аталанта - Наполи 2:1: обзор матча и результат игры 22.02.2026

В воскресенье, 22 февраля, Аталанта принимала на своем поле Наполи в рамках 26-го тура итальянской Серии А.

Команда Раффаэле Палладино пропустила первой, однако смогла сделать результат во втором тайме, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Неаполитанцы повели в матче на 18-й минуте благодаря голу Сама Беукемы, который головой переправил мяч в сетку после навеса со штрафного.

Тем не менее по истечении часа игры бергамаски сумели отыграться, а затем и добыть позитивный для себя результат. Сначала на 61-й минуте Марио Пашалич результативным ударом завершил подачу с углового, а спустя 20 минут Лазар Самарджич успешно продавил в верховой борьбе защитника и отправил мяч под стойку ворот.

Набрав 45 очков, Аталанта занимает сейчас седьмое место в турнирной таблице Серии А. Наполи идет на третьей позиции, имея в своем активе 50 баллов.

Статистика матча Аталанта - Наполи 26-го тура чемпионата Италии

Аталанта - Наполи 2:1

Голы: Пашалич, 61, Самарджич, 81 - Беукема, 18

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.08

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 6 - 1

Фолы: 10 - 9

Аталанта: Карнезекки, Скальвини (Джимсити, 69), Хиен, Колашинац (Аханор, 84), Белланова (Бернаскони, 57), Де Роон, Пашалич, Дзаппакоста, Залевски, Сулемана (Самарджич, 46), Крстович (Скамакка, 57).

Наполи: Милинкович-Савич, Беукема, Буонджорно, Жезус (Оливера, 70), Мадзокки (Политано, 63), Лоботка, Элмас, Гутьеррес (Спинаццола, 63), Алиссон (Лукаку, 85), Вергара (Джоване, 70), Хойлунд.

Предупреждения: Залевски - Жезус.

