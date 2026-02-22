"Вы знаете, с кем я хочу драться": Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Барриосом

Новый чемпион рассказал о своих ближайших планах.

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия после победы над Марио Барриосом назвал своего следующего потенциального соперника.

По словам американского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с обладателем титула WBO в первом полусреднем дивизионе Шакуром Стивенсоном.

"Вы знаете, с кем я хочу драться - с Шакуром Стивенсоном.

Я подерусь с кем угодно. Ты должен обладать ударной мощью, чтобы удержать меня на дистанции. Я хочу этот бой", - приводит слова Гарсии BoxingScene.

