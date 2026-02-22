iSport.ua
Русский Українська

"Вы знаете, с кем я хочу драться": Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Барриосом

Новый чемпион рассказал о своих ближайших планах.
Сегодня, 17:11       Автор: Игорь Мищук
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия после победы над Марио Барриосом назвал своего следующего потенциального соперника.

По словам американского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с обладателем титула WBO в первом полусреднем дивизионе Шакуром Стивенсоном.

Читай также: Гарсия рассказал, почему не удалось нокаутировать Барриоса

"Вы знаете, с кем я хочу драться - с Шакуром Стивенсоном.

Я подерусь с кем угодно. Ты должен обладать ударной мощью, чтобы удержать меня на дистанции. Я хочу этот бой", - приводит слова Гарсии BoxingScene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Гарсия - Барриос.

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

