Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Звездный аргентинец не сдержал нервов после неудачного старта в МЛС.
Сегодня, 16:44       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами с Лионелем Месси неудачно стартовал в новом сезоне МЛС, потерпев в гостях разгромное поражение со счетом 0:3 от Лос-Анджелеса.

После матча звездный аргентинец, очевидно, оставшись недовольным работой арбитров, был в ярости и решил с ними разобраться.

Читай также: Интер Майами с Месси был разбит Лос-Анджелесом

В Сети появилось видео, на котором камеры зафиксировали, как Месси после того, как рефери появились в подтрибунном помещении, гневно направился за ними в судейскую комнату, намереваясь выяснить отношения.

Все же предотвратить потенциальный конфликт удалось партнеру по команде Луису Суаресу, которому пришлось вмешаться и сдерживать аргентинца.

Предполагается, что теперь Месси может грозить наказание со стороны МЛС за его действия в отношении официальных лиц матча.

Ранее Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры.

