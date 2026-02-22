Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Звездный аргентинец не сдержал нервов после неудачного старта в МЛС.

Интер Майами с Лионелем Месси неудачно стартовал в новом сезоне МЛС, потерпев в гостях разгромное поражение со счетом 0:3 от Лос-Анджелеса.

После матча звездный аргентинец, очевидно, оставшись недовольным работой арбитров, был в ярости и решил с ними разобраться.

В Сети появилось видео, на котором камеры зафиксировали, как Месси после того, как рефери появились в подтрибунном помещении, гневно направился за ними в судейскую комнату, намереваясь выяснить отношения.

Все же предотвратить потенциальный конфликт удалось партнеру по команде Луису Суаресу, которому пришлось вмешаться и сдерживать аргентинца.

🚨🚨| BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time, with Luis Suárez pulling him back to stop him entering the officials’ dressing room. 😳🇦🇷



pic.twitter.com/I85cyMkCd9 — CentreGoals. (@centregoals) February 22, 2026

Предполагается, что теперь Месси может грозить наказание со стороны МЛС за его действия в отношении официальных лиц матча.

