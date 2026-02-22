iSport.ua
Интер Майами с Месси был разбит Лос-Анджелесом

Команда Сона стартовала с победы в новом сезоне.
Лос-Анджелес - Интер Майами / Getty Images
В ночь на воскресенье, 22 февраля, Лос-Анджелес принимал дома Интер Майами.

В первом тайме команда Лионеля Месси могла лишь отчаянно защищаться против соперника. В итоге Сон под конец тайма ассистировал на первый гол Мартинеса.

А во второй половине Интер сумел выравнять игру, однако многочисленные, но беззубые атаки ничем не помогли коллективу Маскерано.

Лос-Анджелес без труда отразил все выпады соперника, ответив на них еще двумя голами, начав новый сезон с уверенной победы.

Лос-Анджелес - Интер Майами 3:0
Голы: Мартинес, 3, Буанга, 73, Ордас, 90+4

