Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства

Интер Майами решил необычно отпраздновать чемпионский титул.

Напомним, что клуб обыграл в финале Ванкувер и впервые в своей истории стал чемпионом США.

Клуб открыл предзаказы на куски газона со своего домашнего стадиона.

Предложения включают несколько вариантов, которые варьируются от 50 до 750 долларов.

Самый дешевый сувенир - брелок с имитацией газона, подороже - часть газона в акриловом кубе. А самые преданные фанаты могут купить самый дорогой набор, который включает кроме части газона также золотой билет.

Today we celebrate the Original Grass. Keep a piece of our history ✅



Pre-order the original grass of Inter Miami CF Chase Stadium ↬ https://t.co/b96KYDR5jI pic.twitter.com/8R96HJXiH0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 19, 2025

Пока все доступно на предзаказах, клуб рассчитываает разослать сувениры всем покупателем уже в 2026 году.

Ранее также сообщалось, что Месси мог покинуть Интер Майами.

