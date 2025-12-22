iSport.ua
Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства

Клуб решил продавать части своего газона.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

Интер Майами решил необычно отпраздновать чемпионский титул.

Напомним, что клуб обыграл в финале Ванкувер и впервые в своей истории стал чемпионом США.

Клуб открыл предзаказы на куски газона со своего домашнего стадиона.

Предложения включают несколько вариантов, которые варьируются от 50 до 750 долларов.

Самый дешевый сувенир - брелок с имитацией газона, подороже - часть газона в акриловом кубе. А самые преданные фанаты могут купить самый дорогой набор, который включает кроме части газона также золотой билет.

Пока все доступно на предзаказах, клуб рассчитываает разослать сувениры всем покупателем уже в 2026 году.

Ранее также сообщалось, что Месси мог покинуть Интер Майами.

