"Забирайте": Шакур резко отреагировал на лишение его титула WBC

Американский боксер разнес Всемирный боксерский совет.
Вчера, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Новый обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон жестко отреагировал на решение Всемирного боксерского совета (WBC) лишить его своего пояса в легком дивизионе.

Американский боксер в соцсетях прокомментировал действия боксерской организации, заявив, что от него требовали денег.

Читай также: Шакур Стивенсон остался без титула в легком весе

"100 тысяч долларов каким-то мошенникам, которые этого не заслуживают? Да нет, я лучше отдам эту сумму своей дочери.

WBC вообще не имел никакого отношения к этому бою. Это просто съедает их изнутри. Забирайте свой пояс. Я не обязан этого делать.

Я ведь только заплатил этим парням после своего последнего боя. Да за что, черт возьми, я сейчас должен отдать вам 100 тысяч? Из-за того, что у вас конфликт с Кроуфордом и вы решили наехать на меня?" - написал Стивенсон в сети X.

Ранее Стивенсон оценил уверенную победу над Лопесом, у которого он отобрал титул WBO в первом полусреднем весе.

