"Ненавижу себя": Теофимо высказался о разгромном поражении от Шакура

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес прокомментировал свое поражение в титульном поединке с Шакуром Стивенсоном.

Накануне Стивенсон одержал уверенную победу над Лопесом, отобрав у него пояс.

"Я сыграл в азартную игру, и крупье раздал мне не те карты. Я не дрался достаточно усердно. Мы получили то решение, которое получили. Я плохо показал себя, не слушая мою команду. Это моя вина. Моя команда проделала феноменальную работу. У нее были отличные указания и инструкции. Я просто не слушал.

Я знал о его джебе. Я просто сошел с дистанции. Я слишком много играл в его игру. Я был слишком сфокусирован на одной конкретной цели, вместо того чтобы наслаждаться тем, что я мог видеть слабые места. Я много ловил его ударами по корпусу. Я думаю, что это одна из эффективных вещей в моем арсенале, которая каждый раз доставала его. Мне следовало выбрасывать больше комбинаций, особенно когда я заканчивал их левым хуком.

Я ненавижу себя за это, но это просто часть жизни. Я вырос сильным и жестким. Я всегда сурово отношусь к себе из-за этого. Но я нахожусь здесь в хорошем положении и выдержу этот удар как настоящий чемпион", - приводит слова Лопеса The Ring.

