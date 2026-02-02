iSport.ua
Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе

"Горняки" запланировали два спарринга.
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Шахтер получил новых спарринг-партнеров / ФК Шахтер Донецк
Шахтер получил новых спарринг-партнеров / ФК Шахтер Донецк

Шахтер назвал новых соперников в товарищеских матчах на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Ранее "горняки" анонсировали спарринги с черногорским ОФК Петровац и узбекистанским Нефтчи Фергана, однако, как сообщает официальный сайт клуба, вместо них "оранжево-черные" проведут контрольные матчи с немецким Зонненхоф Гросашпах и латвийской Ригой.

Спарринг с представителем региональной лиги Германии состоится во вторник, 3 февраля, в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Против чемпиона Латвии Шахтер сыграет в четверг, 5 февраля. Матч также стартует в 16:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера заинтересовал представителя итальянской Серии А.

