Чемпион мира-2009 стал послом Астон Мартин

Бывший гонщик Уильямс, Бенеттон/Рено, БАР/Хонда, Браун и Макларен Дженсон Баттон получил новую должность. Триумфатор сезона-2009 стал послом конюшни Астон Мартин, сообщает официальный сайт команды.

Британец подписал многолетний контракт. Теперь Баттон будет принимать участие в медийных, партнерских и коммерческих мероприятиях конюшни. В частности, он станет одним из лиц сотрудничества Астон Мартин и Хонда.

"Для меня действительно увлекательно присоединиться к Астон Мартин в такой переходный для команды период. Новое партнерство Хонда с командой было серьезным аргументом, так что с нетерпением жду возможности передать свой многолетний опыт работы с ними в свою новую роль", – заявил Баттон.

Британский пилот завершил выступления в автоспорте после сезона-2025. В прошлом году он соревновался в гонках гиперкаров на выносливость WEC. За рулем Кадиллак Баттон провел 8 этапов, в которых однажды поднялся на подиум.

К слову, на торги выставили болид Лотус 98T бразильца Айртона Сенны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!