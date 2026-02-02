iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Чемпион мира-2009 стал послом Астон Мартин

Экс-пилот Формулы-1 вернулся в паддок.
Сегодня, 18:22       Автор: Антон Федорцив
Дженсон Баттон / Getty Images
Дженсон Баттон / Getty Images

Бывший гонщик Уильямс, Бенеттон/Рено, БАР/Хонда, Браун и Макларен Дженсон Баттон получил новую должность. Триумфатор сезона-2009 стал послом конюшни Астон Мартин, сообщает официальный сайт команды.

Британец подписал многолетний контракт. Теперь Баттон будет принимать участие в медийных, партнерских и коммерческих мероприятиях конюшни. В частности, он станет одним из лиц сотрудничества Астон Мартин и Хонда.

"Для меня действительно увлекательно присоединиться к Астон Мартин в такой переходный для команды период. Новое партнерство Хонда с командой было серьезным аргументом, так что с нетерпением жду возможности передать свой многолетний опыт работы с ними в свою новую роль", – заявил Баттон.

Британский пилот завершил выступления в автоспорте после сезона-2025. В прошлом году он соревновался в гонках гиперкаров на выносливость WEC. За рулем Кадиллак Баттон провел 8 этапов, в которых однажды поднялся на подиум.

К слову, на торги выставили болид Лотус 98T бразильца Айртона Сенны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хонда Дженсон Баттон Астон Мартин

Статьи по теме

Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин
Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
Середняк Формулы-1 объявил резервистов на сезон Середняк Формулы-1 объявил резервистов на сезон

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Уотсона из-под двух соперников возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Формула 118:22
Чемпион мира-2009 стал послом Астон Мартин
Другие страны17:55
Бензема согласовал контракт с новым клубом
Европа17:41
Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену
Европа16:56
Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ
Биатлон16:34
Итальянская биатлонистка провалила тест на допинг перед Олимпиадой
Теннис16:05
Ястремская одолела Хаддад Майю на старте Abu Dhabi Open
Европа15:52
Аутсайдер Серии A уволил тренера
Формула 115:28
Мерседес выбрал третьего пилота на сезон-2026
Европа14:59
Фиорентина близка к покупке защитника Ювентуса
Европа14:50
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK