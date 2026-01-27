Середняк Формулы-1 объявил резервистов на сезон

Конюшня Астон Мартин определилась с резервными пилотами на грядущий сезон. Вспомогательные функции будет исполнять дуэт гонщиков, сообщает официальный X команды.

Бельгиец Стоффель Вандорн будет совмещать роли тест-пилота, гонщика на симуляторе и резервиста. К британской конюшне бывший пилот Макларен и чемпион Формулы E 2021/22 присоединился еще в 2023 году. В сезоне-2026 он будет соревноваться в WEC.

В свою очекредь третьим пилотом будет американец Джек Кроуфорд. В прошлом году он стал вице-чемпионом Формулы-2 за рулем DAMS. О планах представителя США относительно выступлений в других сериях пока неизвестно.

К слову, британец Дэймон Хилл назвал "темную лошадку" сезона-2026.

