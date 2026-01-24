Хилл нашел конюшню на роль "новой Браун"

Бывший пилот Брэбем, Уильямс, Эрроуз и Джордан Дэймон Хилл поразмышлял о новом сезоне Формулы-1. Британец допустил повторение истории 2009 года с неожиданным успехом команды Браун, сообщает Motorsport Week.

"Да, это возможно. Мы можем стать свидетелями полной неожиданности. Чего-то вроде победы Дженсона Баттона с Браун – они удивили всех, потому что рассмотрели возможности в регламенте.

А мастером разбора регламентов является Эдриан Ньюи, перешедший в Астон Мартин. Над этим проектом он работает уже около 18 месяцев, так что мы в определенной степени ожидаем, что он взмахнет своей волшебной палочкой над Астон Мартин. Такое может случиться", – заявил Хилл.

Перед сезоном-2009 в F1 был введен новый технический регламент. Созданная на руинах конюшни Хонда, команда Браун сенсационно захватила инициативу с первых этапов. В конце концов, новая конюшня взяла оба титула.

К слову, британский пилот Льюис Хэмилтон получил гоночного инженера на старт сезона-2026.

