Команда Алонсо может пропустить Гран-при Австралии

Астон Мартин готовится к экстренному сценарию.
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Астон Мартин рассматривает возможность пропуска первого этапа сезона-2026, сообщает Motorsport.

Причина, по которой команда может не принять участие в Гран-при Австралии, связана с поломками и техническими неполадками. Кроме того, моторист Астон Мартин признал наличие серьёзных проблем с силовой установкой.

Один из вариантов - участие команды в гонке, однако пилотам могут дать команду сойти с дистанции после нескольких кругов.

Однако проблема заключается в том, что им всё равно придётся пройти квалификацию, которая может оказаться осложнённой для Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

К слову, персонал двух команд Формула-1 пока не может добраться до Австралии.

