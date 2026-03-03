НХЛ: Торонто уступил Филадельфии, Даллас разгромил Ванкувер
В ночь на вторник, 3 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 2 марта
Лос-Анджелес – Колорадо – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 – 4 Маккиннон (Ландескуг, Нечас)
0:2 – 10 Ландескуг (Нечас, Бернс)
1:2 – 17 Кларк (Копитар)
2:2 – 28 Бут (Кемпе, Думулин)
2:3 – 55 Тэйвс (Макар, Маккиннон)
2:4 – 59 Нечас (Ландескуг)
Ванкувер – Даллас – 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 7 Кэйн (Петтерссон, Дебраск)
1:1 – 17 Эрни (Блэкуэлл)
1:2 – 28 Биксель (Стил, Любушкин)
1:3 – 29 Робертсон (Хейсканен, Дюшен)
1:4 – 41 Дюшен (Хейсканен, Стил)
1:5 – 45 Блэкуэлл
1:6 – 55 Биксель (Робертсон, Бурк)
Сиэтл – Каролина – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 – 23 Какко (Ларссон)
2:0 – 28 Майерс (Ларссон, Годро)
2:1 – 38 Элерс (Уокер, Мартинук)
Торонто – Филадельфия – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
1:0 – 15 Джошуа (Маччелли)
1:1 – 18 Дворак (Барки, Кэйтс)
1:2 – 54 Кэйтс (Бринк)
2:2 – 57 В. Нюландер (Найз, Таварес)
Рейнджерс – Коламбус – 4:5 (0:2, 0:2, 4:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 5 Фантилли (Матейчук, Марченко)
0:2 – 15 Марченко (Койл, Проворов)
0:3 – 23 Монахан
0:4 – 31 Оливер (Сиверсон, Койл)
1:4 – 41 Гавриков (Кайлле, Лафреньер)
2:4 – 41 Перро
3:4 – 52 Борген ( Миллер, Перро)
4:4 – 55 Перро (Трочек, Борген)
4:5 – 61 Марченко (Фантилли, Сиверсон)
Нэшвилл – Детройт – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 4 Финни (Эпплтон, Каспер)
1:1 – 17 Форсберг (Йоси, Евангелиста)
2:1 – 27 Маршессо (О′Райлли)
2:2 – 29 Рэймонд (Копп, Дебринкет)
2:3 – 36 Юханссон (Эпплтон, Каспер)
2:4 – 59 Дебринкет (Рэймонд)
