Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера

Стал одним из лучших у Юты.
Сегодня, 08:44       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на третье марта Юта Джаз сыграла против Денвер Наггетс. На паркет выходил украинский баскетболист, который набрал за игру 15 очков.

Однако этого не хватило, чтобы Джаз вырвали победу - команда Михайлюка проиграла со счётом 125:128.

За 26 минут Святослав реализовал 5 из 10 бросков с игры и 4 из 8 штрафных. Также свингмен сделал 1 подбор, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Это вторая результативная игра Михайлюка: в предыдущий раз он набрал 14 очков в матче против Нью-Орлеан Пеликанс.

Тем временем сборная Украины по баскетболу  во второй раз уступила Испании в квалификации чемпионата мира 2027 года.

