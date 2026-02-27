Михайлюк набрал 14 очков за 15 минут против Пеликанс

Блеснул реализацией в игре против Нью-Орлеана.

В ночь на 27 февраля прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором Юта Джаз встретилась с Нью-Орлеан Пеликанс.

В игре принял участие свингмен Святослав Михайлюк. Украинский баскетболист провёл на площадке 15 минут и за это время сумел набрать 14 очков.

Михайлюк реализовал 5 из 10 бросков с игры и 4 из 7 трёхочковых, также сделал 2 подбора и 3 передачи. Однако его перформанс прошёл без перехватов, блок-шотов, а также без потерь и фолов.

В целом по сезону свингмен, проводит в среднем 23 минуты на площадке, реализует 1,5 из 2,5 двухочковых, 1,8 из 4,5 трёхочковых и 0,5 из 0,6 штрафных за игру.

К слову, Джеймс Харден получил перелом в матче против Нью-Йорк Никс.

