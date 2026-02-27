iSport.ua
Реал установил два достижения в 2025 финансовом году

Стал самым прибыльным клубом сезона.
Сегодня, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Флаги Реал Мадрида / Getty Images
Флаги Реал Мадрида / Getty Images

По данным официального сайта УЕФА, мадридскому Реал Мадрид удалось заработать больше всех на продаже билетов в 2025 финансовом году.

Общий объём коммерческих доходов сливочной команды достиг 568 млн евро. Таким образом, испанский клуб стал первым, кому удалось преодолеть отметку в 500 млн.

Далее в топе расположились Манчестер Сити (426 млн), Бавария (402), Манчестер Юнайтед (384), Ливерпуль (382), ПСЖ (349), Арсенал (313), Тоттенхэм (298) и Боруссия Дортмунд (237).

Добавим, что Реал также стал первым клубом в истории, заработавшим на проведении матчей более 200 млн евро. Выручка от продажи билетов достигла 222 млн.

К слову, лидер "королевской" команды отказывается от операции на колене.

