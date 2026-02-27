НХЛ: Эдмонтон разгромил Лос-Анджелес, Питтсбург победил Нью-Джерси
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на пятницу, 27 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 17 февраля
Бостон – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Флорида – Торонто – 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Оттава – Детройт – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Монреаль – Айлендерс – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Питтсбург – Нью-Джерси – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Каролина – Тампа-Бэй – 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Нэшвилл – Чикаго – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Сент-Луис – Сиэтл – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Рейнджерс – Филадельфия – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Колорадо – Миннесота – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Сан-Хосе – Калгари – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
