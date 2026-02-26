iSport.ua
Аутсайдер Ла Лиги назначил тренером экс-игрока Баварии

Мартин Демичелис воглзглавил Малагу.
Вчера, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Мартин Демичелис / malagacf.com

Малага официально представила Мартина Демичелиса в качестве нового главного тренера.

Напомним, что клуб отправил в отставку Хакобу Аррасате, под руководством которого Малага опустилась в зону вылета.

Назначать нового тренера посреди сезона клуба не захотел, что сильно сузило список соискателей. В итоге, единственным, кто согласился на трёхмесячный контракт стал Мартин Демичелис.

Ранее аргентинец тренировал вторые команды Баварии, Ривер Плейт, а также глядыаал в Малагу в качестве ассистента главного тренера.

Не исключено, что если Демичелиса удастся удержать клуб в Ла Лиге, он получит новый постоянный контракт.

Ранее также сообщалось, когда на поле вернётся Килиан Мбаппе.

