Футболист Днепра-1 перешел в испанский клуб

Нелсон Монте пополнил состав команды, которая сравнительно недавно играла в плей-офф Лиги чемпионов.

Центрбэк Днепра-1 Нелсон Монте сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Малаги, португалец перебрался в команду на правах свободного агента. Со своим предыдущим клубом игрок разорвал контракт.

Монте перебрался в стан "спортклубовцев" в 2021 году, сыграв за команду всего 9 матчей и отметившись 1 забитым мячом.

После полномасштабного вторжения Нелсона отправляли в аренду на родину в Шавеш и в испанскую Альмерию.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "анчоусы" вылетели в третий по силе дивизион Испании, хотя, всего 10 лет назад клуб играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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